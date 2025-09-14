В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Незадолго до введенных ограничений в приложении МЧС России предупредили калужан о введении беспилотной опасности в регионе. Местных жителей призвали быть бдительными и внимательными.

Также в 03:43 мск 14 сентября был ограничен прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково. Местные жители получили предупреждение об угрозе БПЛА на территории Санкт-Петербурга и возможных временных перебоях в работе мобильного интернета. В 07:33 мск петербуржцам пришли сообщения об отбое воздушной опасности.

Ранее генерал раскрыл, откуда могут запускать дроны в российские регионы.