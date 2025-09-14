Суд поместил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве против Газманова

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве против Газманова

Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против певца Олега Газманова и его жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным журналистов, изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

Всего в уголовном деле против мужчины есть несколько эпизодов, включая мошенничество в отношении Газмановых. Отмечается, что дело завели еще в июне.

