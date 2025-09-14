На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд поместил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве против Газманова

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о мошенничестве против Газманова
oleggazmanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против певца Олега Газманова и его жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным журналистов, изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

Всего в уголовном деле против мужчины есть несколько эпизодов, включая мошенничество в отношении Газмановых. Отмечается, что дело завели еще в июне.

Весной суд в Москве рассматривал дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, которая лишилась квартиры из-за преступников. Жилье артистке вернули, однако, если решение суда останется без изменений, Долиной придется выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, отмечают адвокаты. Почему певице придется заплатить и чем руководствовался суд — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что бывший советник РАН получил три года колонии за мошенничество.

