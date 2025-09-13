Экс-советник РАН получил три года колонии за мошенничество

Экс-советника РАН Соловьева приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество

Бывший советник Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев приговорен к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Приговор Преображенского суда Москвы вступил в законную силу, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, Соловьев обещал своему знакомому, привлекавшемуся к уголовной ответственности, использовать свое влияние для получения благоприятного решения суда. За эти услуги он потребовал 6 млн рублей.

«Признать Соловьева В.О. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года», — говорится в тексте приговора.

Как установило следствие, у экс-советника РАН не было реальной возможности повлиять на деятельность судьи. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы Соловьев был задержан, признал вину и раскаялся.

Василий Соловьев был арестован 31 декабря 2024 года, на момент задержания занимал должность советника вице-президента РАН. В настоящее время информация о нем удалена с официального сайта академии.

10 сентября бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин был приговорен к шести годам колонии общего режима по делу о хищении 3,8 млн рублей.

Ранее адвоката приговорили к 8,5 годам за взятку следователю