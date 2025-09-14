На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех российских регионов ввели режим опасности БПЛА

В Псковской, Тамбовской и Пензенской областях ввели режим опасности БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Сразу в трех регионах РФ был введен режим опасности БПЛА. Речь идет о Псковской, Тамбовской и Пензенской областях.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил жителей региона о возможных перебоях в работе интернета.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко также сообщил о введения режима беспилотной опасности.

«Тамбовская область. «Воздушная тревога» - опасность атаки беспилотных воздушных судов. Соблюдайте спокойствие», — написал он.

О введении режима опасности БПЛА в Тамбовской области местным жителям сообщили в приложении МЧС.

Днем 13 сентября украинский беспилотник детонировал возле пассажирского автобуса в Белгороде. По словам губернатора региона Вячеслав Гладкова, в результате пострадали три человека — двое взрослых и 16-летняя девушка. Последнюю доставили в детскую областную клиническую больницу с осколочным ранением плеча. Взрослых, в свою очередь, транспортировали в городскую больницу №2.

Само транспортное средство также получило повреждения. У автобуса оказались выбиты окна.

Ранее глава Башкирии рассказал о работе завода после атаки беспилотников.

