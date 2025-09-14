В Госдуме сочли чрезмерной нагрузку российских школьников

На школьников в России возложена слишком большая нагрузка, у них практически не остается свободного от учебы времени. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе», — написал парламентарий.

Володин пояснил, что из-за такого графика школьникам некогда посещать секции и дополнительные занятия, а также общаться со сверстниками и семьей. Депутат также отметил, что в Госдуме снова необходимо поднять вопрос о перегрузке школьников.

В августе Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Однако глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что закрепление пройденного материала является важным элементом обучения, который есть во всех странах. Он также уточнил, что в прошлом школы могли задавать любое количество домашнего задания или не задавать его вообще, поскольку отсутствовала норма. В результате возникали вопросы, связанные с нагрузкой на школьников. В связи с этим, по словам Кравцова, было принято решение ввести единые нормы по выполнению домашнего задания.

