Количество пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 25

El Pais: минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде
Juan Medina/Reuters

По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде. Об этом сообщает El Pais.

«25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом», — говорится в сообщении.

Во время взрыва пострадал сам бар, а также жилая квартира, которая находилась над помещением.

Взрыв произошел вечером 13 сентября. Сообщалось, что сотрудники полиции Мадрида не пускают жителей домов в районе Пуэнте-де-Вальекас в свои квартиры из-за угрозы обрушения после мощного взрыва. Причиной инцидента, по предварительной информации, стала утечка газа.

Недавно в Санкт-Петербурге в одном из жилых домов взорвался припаркованный автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль горит во дворе дома, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что машина взрывается, в этот момент у нее вылетают стекла.

Ранее в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях.

