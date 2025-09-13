На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мадриде людей не пускают в дома после взрыва

Полиция Мадрида не пускает людей в квартиры после взрыва из-за угрозы обрушения
Global Look Press/Keystone Press Agency

Сотрудники полиции Мадрида не пускают жителей домов в районе Пуэнте-де-Вальекас в свои квартиры из-за угрозы обрушения после мощного взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте, пока не проверят всю конструкцию и не убедятся, что возвращаться безопасно», — сказал полицейский.

Правоохранитель добавил, что взрыв произошел в баре и соседнем помещении. По его словам, там случилась утечка газа. В результате инцидента повреждения получили жилой дом. Также были разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, часть подъезда и стены.

О взрыве в Мадриде несколькими часами ранее сообщало агентство Reuters. В результате произошедшего пострадали 25 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, еще двоих — потенциально тяжелое.

Ранее в ресторане в центре Москвы произошел пожар.

