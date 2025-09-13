В Каспийском море заметили смерчи

КП: у побережья Каспийска в Дагестане произошли смерчи

У побережья Каспийска в Дагестане произошли смерчи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На кадрах с места событий видно, что воронки урагана появились по обе стороны от заброшенного восьмого цеха завода «Дагдизель», который называют «дагестанским Форд Боярдом». Полгода назад здание потеряло знаменитую башню из-за ливней. Жители опасаются, что смерчи могут и вовсе разрушить конструкцию.

До этого в Суксуне в Пермском крае прошел мощный смерч.

В результате разгула стихии населенный пункт остался без света. Смерч повредил линии электропередачи. В поселке никто не пострадал, но были разрушены дома и уничтожены огороды. Смерч оставил без крыши над головой 90-летнюю местную жительницу, превратив ее дом в обломки.

12 августа сообщалось, что на Ладожском озере недалеко от деревни Кириково в Ленинградской области заметили три смерча.

Ранее в Португалии сняли на видео второй за неделю огненный смерч.