На видео попал огненный смерч из Португалии

В Португалии сняли на видео второй за неделю огненный смерч
В Португалии на фоне бушующих лесных пожаров на видео попал второй за неделю огненный смерч (вихрь над охваченной огнем территорией, состоящий из пламени и продуктов горения). Об этом сообщает портал Notícias ao Minuto.

По его данным, смерч сняли на камеру в ночь на пятницу, 15 августа, в районе Агиар-да-Бейра. Пожар, в ходе которого сформировался огненный вихрь, начался за два дня до этого в муниципалитете Сатан в составе округа Визеу. В прошлые выходные такой же смерч сняли в поселке Моймента-да-Бейра.

Согласно публикации, до начала следующей недели в стране продлили режим повышенной готовности из-за пожаров. К 14 августа от огня пострадали примерно 75 тыс. га территории. А бывший мэр города Вила-Франка-ду-Деан Карлуш Дамасу получил несовместимые с жизнью травмы.

В конце июня в соцсетях завирусились видео из США с «танцующим» смерчем из Южной Дакоты. В комментариях пользователи написали, что этот вихрь прошел в районе города Гэри.

Ранее мэр Краснослободска объяснил «огромный водоворот» на Волге.

