Изъятые у Тимура Иванова часы с «шуточной» надписью назвали недорогим подарком

Изъятые у экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова во время обыска часы с надписью были недорогим сувенирным подарком. Об том рассказал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

«В ходе обыска действительно их изъяли, речь идет о копеечных сувенирных часах с шуточной надписью, подаренных кем-то из друзей на день рождения. У них даже имени нет, а шуму наделано, будто это Patek Philippe с минутным репетиром и автографом Адольфа Гитлера», — заявил он.

Незадолго до этого стало известно, что в коллекции экс-заместителя министра обороны России обнаружены именные часы без марки с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее апелляционный суд утвердил приговор Тимуру Иванову по делу о растрате.