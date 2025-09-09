Апелляционный суд утвердил приговор Тимуру Иванову по делу о растрате

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отверг жалобу на приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

«Первый апелляционный суд признал законным приговор в отношении Иванова Тимура Вадимовича. Решение Московского городского суда апелляционная инстанция признала законным, приговор вступил в силу», — указано в сообщении.

Отмечается, что защита Иванова намерена обжаловать приговор в кассации.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по делу о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять старинные картины и мотоциклы Тимура Иванова и его близких.