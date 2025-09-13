Путин в День города приехал в «Зарядье»

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в московский концертный зал «Зарядье» на празднование Дня города. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства традиционно поздравляет москвичей с этим праздником, последние годы он это делает непосредственно из «Зарядья».

В выступлении в 2024 году Путин подчеркивал, что Москва является не только «сердцем России», но и одним из лучших мегаполисов мира — по качеству жизни, по возможностям для самореализации.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. На десятках площадок за выходные пройдут более 130 мероприятий — от технологического фестиваля на ВДНХ и патриотического на Поклонной горе до концертов Клавы Коки и Юрия Башмета. По прогнозам синоптиков, погода в эти дни порадует теплом — ожидается около +20 градусов. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города.