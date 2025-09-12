На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА

ТАСС: в аэропортах Москвы отменили или задержали 50 рейсов после атаки БПЛА
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

После ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в московских аэропортах было задержано или отменено 50 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло.

В публикации говорится, что было отменено 25 рейсов, столько же задержали на время не более двух часов. По данным журналистов, большая часть отмененных рейсов должна была осуществить вылет до Санкт-Петербурга либо из города самолеты должны были вернуться в Москву.

Авторы добавили, что, по данным на 09:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково отменили 11 рейсов, шесть задержали. В Шереметьево задержано 17 рейсов, 11 отменено. В Домодедово было отменено два рейса, в Жуковском два вылета задержали и один отменили.

До этого мэр столицы Сергей Собянин писал, что силы противовоздушной обороны сбили уже девять украинских беспилотников в Московской области.

Помимо этого, силы ПВО работали по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области. В петербургском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер».

Ранее власти Ленобласти назвали количество уничтоженных беспилотников.

