Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА

После ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в московских аэропортах было задержано или отменено 50 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло.
В публикации говорится, что было отменено 25 рейсов, столько же задержали на время не более двух часов. По данным журналистов, большая часть отмененных рейсов должна была осуществить вылет до Санкт-Петербурга либо из города самолеты должны были вернуться в Москву.
Авторы добавили, что, по данным на 09:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково отменили 11 рейсов, шесть задержали. В Шереметьево задержано 17 рейсов, 11 отменено. В Домодедово было отменено два рейса, в Жуковском два вылета задержали и один отменили.
До этого мэр столицы Сергей Собянин писал, что силы противовоздушной обороны сбили уже девять украинских беспилотников в Московской области.
Помимо этого, силы ПВО работали по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области. В петербургском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер».
Ранее власти Ленобласти назвали количество уничтоженных беспилотников.