В Челябинске сотрудники МЧС России тушат автосервис

В Челябинске пожарные ликвидировали открытое горение площадью 700 квадратных метров в автосервисе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные не допустили распространения огня на примыкающее административное здание. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники», — сказано в сообщении ведомства.

12 сентября Telegram-канал Mash сообщал о возгорании на московском пивоваренном заводе. Происшествие случилось на предприятии «Очаково», расположенном на улице Рябиновой. На видео заметен густой черный дым, поднимающийся над зданиями.

В пятницу в Москве также произошел пожар в многоквартирном доме на улице Авиаконструктора Миля неподалеку от станций метро «Выхино» и «Жулебино». Эпицентром возгорания стали квартиры, расположенные на девятом и десятом этажах. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент пожар полностью потушен. Данные о пострадавших отсутствуют. Причины, вызвавшие возгорание, выясняются.

