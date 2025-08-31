проект

Россиян предупредили о связи вейпов с ранним старением яйцеклеток

Судмедэкперт Решетун: вейпы приводят к раннему старению яйцеклеток

Курение вейпов и сигарет вызывает раннее старение яйцеклеток у женщин, истощение запаса яйцеклеток у женщин младше 40 лет, что может привести к раннему климаксу и проблемам с зачатием, рассказал судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

«Как курение, так и употребление вейпов, электронных сигарет для организма женщины, особенно молодой, которая находится в фертильном возрасте с некоторой точки зрения гораздо опаснее, чем для мужчин. Мужские половые клетки – сперматозоиды, – образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни, образуются заново, с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и это же самое количество всю жизнь с женщиной продолжает существовать. Вредные привычки в течение жизни действуют на яйцеклетки. То есть яйцеклетки способны стареть. И даже, если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены», – объяснил Решетун.

По словам врача, вейп из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, гипоксии яйцеклеток.

«И, конечно же, если женщина забеременела, нужно категорически и немедленно отказываться от всех вот этих сигарет, вейпов, электронных сигарет. Потому что за счет хронической гипоксии развитие ребенка может пойти не так, как положено. Это одно из самых негативных воздействий, включая ещё и воздействие других веществ, которые содержатся в жидкости для вейпов. Их большое количество. Это различные пестициды, это акролеин, это диацетил и различные другие вещества, которые в комплексе, в сочетании друг с другом и при нагревании оказывают очень негативное воздействие как на организм матери, на ее дыхательную систему, так и на организм ребенка», – заключил специалист.

Ранее россиянам назвали продукты, полезные для здоровья печени.

