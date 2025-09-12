Следователи проводят проверку после столкновения самолета со стаей птиц

В Иркутской области проводят проверку после столкновения самолета со стаей птиц

В Иркутской области следователи проводят доследственную проверку по факту столкновения самолета со стаей птиц. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегиональным СУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

В данный момент следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Утром 12 сентября Telegram-канал Babr Mash написал, что самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет во время разгона по полосе в аэропорту Иркутска. Лайнер должен был отправиться в Ташкент, но пилот при наборе скорости внезапно объявил о возвращении в аэропорт. По предварительной информации, в двигатель воздушного судна попала птица.

После этого сообщалось, что прервавший взлет самолет все-таки вылетел в пункт назначения.

Ранее в Ростовской области Ан-2 разбился при проведении сельхозработ.