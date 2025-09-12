Прервавший полет лайнер из Иркутска в Ташкент вылетел в пункт назначения

Пассажирский самолет, прервавший взлет во время разгона по полосе в аэропорту Иркутска, вылетел в пункт назначения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит лайнер.

Из заявления следует, что инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя и не выявил никаких повреждений. В связи с этим замена воздушного судна не потребовалась.

«Самолет вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13:35 местного времени (11:35 мск — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Утром 12 сентября Telegram-канал Babr Mash написал, что самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет во время разгона по полосе в аэропорту Иркутска. Лайнер должен был отправиться в Ташкент, но пилот при наборе скорости внезапно объявил о возвращении в аэропорт. По предварительной информации, в двигатель воздушного судна попала птица.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что на борту находились 97 человек — шесть членов экипажа и 91 пассажир. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2.