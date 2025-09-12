На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Иркутска пассажирский лайнер прервал взлет во время разгона

Babr Mash: самолет в Ташкент прервал взлет во время разгона в аэропорту Иркутска
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пассажирский самолет, принадлежащий компании «Уральские авиалинии», прервал взлет во время разгона по полосе в аэропорту Иркутска. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как рассказали пассажиры, лайнер должен был отправиться в Ташкент. Однако, когда воздушное судно набрало скорость для взлета, пилот внезапно объявил о возвращении в аэропорт.

«Предварительно, в двигатель попала птица», — говорится в материале.

Из него следует, что отправку самолета отложили на неопределенное время. Пассажиры ждут объявления о посадке в переполненном зале ожидания.

9 сентября в Ростовской области разбился самолет Ан-2. По данным Telegram-канала SHOT, воздушное судно потерпело крушение при проведении сельскохозяйственных работ на территории агрономической базы «Родник». Пилота спасти не удалось.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве подчеркнули, что специалисты рассматривают различные версии произошедшего.

Ранее в Московской области легкомоторный самолет потерпел крушение из-за ошибки пилотирования.

