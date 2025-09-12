Стало известно, кто передал взрывчатку задержанным в Грузии украинцам

Ввезенную в Грузию взрывчатку водителю передали сотрудники СБУ на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности страны.

Накануне в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

По информации главы грузинской Службы госбезопасности СГБ Лаши Маградзе, 10 сентября грузовик с украинскими номерными знаками пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию.

27 августа сообщалось, что немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Патрушев раскритиковал версию о подрыве гражданами Украины «Северных потоков».