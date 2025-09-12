На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: Китай и Индия пойдут до конца в схватке с Западом

Аналитик Громов: Китай и Индия продолжат закупать российскую нефть
Xie Huanchi/Global Look Press

Китай и Индия пойдут до конца в конфронтации с Западом. Вероятность ужесточения их позиции по отношению к США и Европейскому союзу продолжает расти. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Эксперт отметил, что Пекин уже обладает успешным опытом противодействия санкционному давлению. В качестве примера он привел сотрудничество КНР с Ираном. Несмотря на вторичные ограничения США против покупателей иранской нефти, Китай продолжает импортировать сырье из этой страны, игнорируя давление Вашингтона.

По оценке Громова, если Китай и Индия действительно пойдут на открытую конфронтацию с Западом — а такая вероятность возрастает — Россию и ее партнеров ожидает реализация «иранского сценария».

«Поскольку именно энергетическое взаимодействие с Россией — это жизненно важный энергетический приоритет для Китая, а теперь уже и для Индии. И в этой связи, я думаю, эти страны будут в этом вопросе идти до конца, что позволит нам лучше сопротивляться пусть уже даже и синхронизированному санкционному давлению западных стран», — сказал он.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

Китай в ответ на эту просьбу выступил против оказания на него экономического давления из-за боевых действий на Украине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай не является ни зачинщиком, ни стороной конфликта.

Ранее президент Ирана предложил БРИКС вместе бороться с западными санкциями.

