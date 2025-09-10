На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае отреагировали на призывы Трампа об усилении давления

Китай выступил против давления на него под предлогом конфликта на Украине
true
true
true
close
Andy Wong/AP

Китай выступает против оказания на него экономического давления из-за конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, пишет ТАСС.

«Китай не является ни зачинщиком, ни стороной украинского конфликта и решительно выступает против того, чтобы на него <...> оказывали связанное с этим так называемое экономическое давление», — подчеркнул Линь Цзянь.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине. Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай никогда не поставлял оружие и товары двойного назначения участникам украинского конфликта, в том числе России. По ее словам, Китай всегда активно содействовал миру и диалогу по украинскому вопросу. Кроме того, она добавила, что китайские власти не дадут странам G7 переложить на КНР ответственность за эскалацию конфликта. По словам Мао Нин, подобного рода обвинения «игнорируют факты и очерняют Китай».

Ранее Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами