В Китае отреагировали на призывы Трампа об усилении давления

Китай выступил против давления на него под предлогом конфликта на Украине

Китай выступает против оказания на него экономического давления из-за конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, пишет ТАСС.

«Китай не является ни зачинщиком, ни стороной украинского конфликта и решительно выступает против того, чтобы на него <...> оказывали связанное с этим так называемое экономическое давление», — подчеркнул Линь Цзянь.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине. Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай никогда не поставлял оружие и товары двойного назначения участникам украинского конфликта, в том числе России. По ее словам, Китай всегда активно содействовал миру и диалогу по украинскому вопросу. Кроме того, она добавила, что китайские власти не дадут странам G7 переложить на КНР ответственность за эскалацию конфликта. По словам Мао Нин, подобного рода обвинения «игнорируют факты и очерняют Китай».

Ранее Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая.