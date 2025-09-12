На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда может начать работу генконсульство Франции в Екатеринбурге

true
true
true
close
Shutterstock

Французское генконсульство может начать работу в Екатеринбурге через несколько месяцев. Об этом заявил ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«В Екатеринбурге находилась делегация посольства Франции во главе с господином послом, которые обсуждали в первую очередь вопрос функционирования здесь генерального консульства Франции», — сказал он.

Харлов добавил, что встречи с представителями Франции прошли конструктивно. Российская сторона ожидает от европейцев дальнейших шагов.

До этого сообщалось, что консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз.

Сообщалось также, что теперь российским туристам и некоторым другим категориям заявителей не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай. В посольстве пояснили, что речь идет о заявителях на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C). Их освободят от сдачи отпечатков с 9 августа по 31 декабря этого года.

Ранее Россия отозвала разрешение на работу генконсульства Польши в Калининграде.

