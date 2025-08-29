Россия отозвала разрешение на работу генконсульства Польши в Калининграде

РФ с 29 августа отозвала разрешение на работу консульства Польши в Калининграде

Российская Федерация отозвала разрешение на деятельность генерального консульства Польши в Калининграде. Такое решение вступило в силу 29 августа и стало ответной мерой на действия Варшавы, которая ранее прекратила работу российского генконсульства в Кракове, сообщили в МИД РФ.

Там отметили, что еще 11 июля российская сторона уведомила Варшаву о намерении закрыть польское консульство в Калининграде, соответствующие разъяснения были даны временно поверенному Польши.

«Подобные шаги являются реакцией на сокращение под надуманным предлогом российского консульского присутствия в Польше», — заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Россия не оставит без ответа «ни один недружественный выпад» в свой адрес.

27 августа генконсульство Польши официально закрылось в Калининграде.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве.

Ранее МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию.