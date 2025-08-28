На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Консульство Словакии возобновило прием заявлений на туристическую визу

Консульство Словакии в РФ снова принимает заявления на туристические визы
Depositphotos

Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз. Об этом сообщили в визовом центре Словакии в РФ BLS International.

«Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российским туристам и некоторым другим категориям заявителей не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай.

31 июля сообщалось, что количество шенгенских виз, выданных Германией гражданам России, значительно выросло за первое полугодие 2025 года. В публикации говорится, что, если текущая тенденция сохранится, к концу года показатель может достичь или превысить «довоенный уровень» 2022 года, когда было оформлено 42,1 тысячи разрешений.

Немецкое издание не указывает причины изменений, но отмечает, что текущий рост визовой активности происходит на фоне сохраняющихся геополитических ограничений.

Ранее власти Латвии не пустили в страну ехавших из России чешских коммунистов.

