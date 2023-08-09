Китай упростил получение виз россиянам

Российским туристам и некоторым другим категориям заявителей не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай. Об этом сообщило посольство КНР в России.

В посольстве пояснили, что речь идет о заявителях на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C). Их освободят от сдачи отпечатков с 9 августа по 31 декабря этого года.

КНР возобновила выдачу виз всех типов с 15 марта. Замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина и начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова в беседе с газетой «Коммерсант» 20 марта отмечали ажиотажный спрос россиян на китайские визы после этого решения. За пару дней все свободные слоты в Москве и Санкт-Петербурге были разобраны, сообщили собеседницы. По их словам, сейчас документы россиян принимают два дня в неделю, за это время рассматривается около 400 заявлений. Оформление визы, по словам Широковой, занимает два—пять дней в зависимости от тарифа.

Безвизововый режим для туристических групп между Россией и Китаем запустился с 1 августа, сообщало Минэкономразвития. Но полноценно механизм заработает не раньше сентября.

Ранее сообщалось, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.