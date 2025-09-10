Украинский дрон упал на школу-интернат в Ростовской области

Украинский беспилотник упал на здание школы-интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода», — написал чиновник.

По его словам, атака произошла около полуночи. В связи с падением дрона была проведена эвакуация воспитанников и сотрудников Матвеево-Курганской специальной школы-интерната.

Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В пунктах временного размещения (ПВР) разместили 73 ребенка и пятерых сотрудников образовательного учреждения.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что вечером 9 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что шесть дронов сбили над территорией Брянской области, пять — над Курской. Еще четыре БПЛА российские военные ликвидировали в Воронежской области, три — над территорией Орловской области. В Крыму средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, а также по одному сбито над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.