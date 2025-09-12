Власти Ленобласти назвали количество уничтоженных беспилотников

Дрозденко: над Ленобластью сбили более 20 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом было сбито более 20 беспилотников.

«По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников», — поделился чиновник.

По его словам, обломки БПЛА упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова, пострадавших нет. Места падения оцеплены специалистами экстренных служб.

Дрозденко напомнил о необходимости покинуть улицу, находиться в помещениях и не подходить к окнам во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили уже девять украинских беспилотников в Московской области.

Опасность атаки беспилотников была также объявлена в Смоленской области. Губернатор региона Василий Анохин рассказал, что в регионе работают силы ПВО.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.