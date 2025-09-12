На границе Белоруссии и Польши остались сотни автомобилей

Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Польшей остались сотни автомобилей

На границе Польши и Белоруссии скопились сотни автомобилей, не успевших пересечь ее до закрытия. Трансляцию с пункта пропуска «Брест» вел Госпогранкомитет Белоруссии в TikTok.

По данным ведомства, границу не успели пересечь около 1,5 тысячи автомобилей, а также десятки автобусов. Все они остались на белорусской стороне.

Польша официально прекратила пропуск транспорта на белорусско-польской границе в полночь (1:00 по белорусскому времени).

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что власти его страны 11 сентября закроют границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад-2025».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы.

По словам Захаровой, «жертвой политических амбиций» польских властей станут как предприниматели из союзных Польше государств, так и национальный бизнес.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.