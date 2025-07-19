Латвия планирует выдворить более 800 россиян

Власти Латвии потребовали покинуть страну 841 гражданина России по причине того, что они не подали документы на новый статус постоянного жителя Европейского союза. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Отмечается, что у этих россиян истек срок действия разрешения на постоянное проживание на территории республики, поскольку они не подали указанное заявление. Теперь им предстоит покинуть Латвию.

Такое требование связано с поправками к латвийскому Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня 2024 года.

Согласно новым правилам, российские граждане, постоянно проживающие на территории Латвии и имевшие разрешение на постоянное проживание, должны были не только подать документы на новый статус, но и сдать экзамен по латышскому языку.

В июне власти Латвии запретили гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. Закон коснется юридических лиц, зарегистрированных в России или Белоруссии, а также граждан, которым принадлежит не менее 25% акций уставного капитала, где они являются бенефициарами. Помимо этого, нововведение распространяется на юридические структуры РФ и Белоруссии.

Ранее кабмин Латвии принял закон, который ограничивает выезд в РФ и Белоруссию государственным служащим.