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Молнию длиной 829 км признали самой большой в мире

Daily Mail: ученые зафиксировали молнию длиной от Парижа до Венеции
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Depositphotos

Рекордно длинную молнию зарегистрировали ученые во время сильной грозы в США. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

В материале говорится, что вспышка произошла в октябре 2017 года и имела длину около 829 км. Молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией.

Новый рекорд оказался на 61 км больше по сравнению с предыдущим. Он был зарегистрирован в апреле 2020 года во время урагана в США — длина образовавшейся тогда молнии достигла 768 км.

«Большинство молний имеют длину 10 миль (около 16 км — «Газета.Ru»). При этом все, что превышает 60 миль (около 96 км — «Газета.Ru»), считается «мегавспышкой», — отмечается в публикации.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) выразили надежду, что новые данные помогут ученым понять, как далеко молния может распространяться от породившего ее шторма.

«Молния — это не только источник чудес, но и серьезная опасность», — подчеркнула генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Она добавила, что данное открытие свидетельствует о наличии проблем с обеспечением безопасности людей. Так как наэлектризованные облака способны вызывать вспышки, распространяющиеся на чрезвычайно большие расстояния, они могут оказывать серьезное влияние на авиационную отрасль и становиться причиной лесных пожаров.

Ранее ученые раскрыли точный механизм возникновения молний.

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