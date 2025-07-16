В Нью-Йорке молния ударила в здание Всемирного торгового центра

Камера сняла удар молнии по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Post.

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке является самым высоким зданием в США. Его высота составляет 541 м.

Отмечается, что молнии в экономической столице США являются редким явлением и возникают только при приближении температуры к 32℃.

15 июля в Москве произошел мощный ливень, в результате которого были затоплены многие парковки, в том числе в московском ЖК «Талисман».

Также в Москве из-за сильного ливня произошло подтопление Дмитровского шоссе. На снятых очевидцами кадрах видно, что на проезжей части образовался толстый слой воды. Из-за этого на этой улице остановился общественный транспорт и почти перестали двигаться автомобили.

Ранее в Истре от удара молнии загорелся жилой дом.