В Крыму задержали мужчину по подозрению в госизмене

В Крыму задержали мужчину по подозрению в передаче координат расположения ПВО

Силовики задержали в Крыму мужчину, которого подозревают в передаче сведений о расположении частей ПВО и критической инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, житель Феодосии был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины для получения оперативной информации в Крыму.

Он передал украинской стороне фото, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств расположения ПВО, заявили в спецслужбе.

В ФСБ подчеркнули, что эти данные в будущем могли быть использованы для планирования диверсий и ракетных ударов по Крыму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, подозреваемого арестовали.

10 сентября ФСБ также сообщила о задержании в Ижевске мужчину, планировавшего теракт в отношении сотрудника предприятия ОПК. Как утверждается, задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже мужчину, который подозревается в совершении переводов в криптовалюте на счета ГУР.