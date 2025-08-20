Россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска

Эксперт Санина: работа в дни отпуска по инициативе сотрудника не оплачивается

Закон не обязывает работодателя дополнительно платить сотруднику, который по своей инициативе решает поработать во время отпуска. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

При этом она объяснила, что в большинстве случае компании находят компромисс с сотрудником, предлагая ему дополнительную оплату труда или отгулы.

«Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника», — пояснила Санина.

Она добавила, что согласие сотрудника должно быть оформлено письменно, а неиспользованные дни отпуска работник может перенести на любое удобное время в текущем или следующем году.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для мужчин после родов жены. Она отметила, что сегодня аналогичная мера уже действует в некоторых европейских странах наряду с различными стимулирующими выплатами.

