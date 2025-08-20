На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска

Эксперт Санина: работа в дни отпуска по инициативе сотрудника не оплачивается
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Закон не обязывает работодателя дополнительно платить сотруднику, который по своей инициативе решает поработать во время отпуска. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

При этом она объяснила, что в большинстве случае компании находят компромисс с сотрудником, предлагая ему дополнительную оплату труда или отгулы.

«Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника», — пояснила Санина.

Она добавила, что согласие сотрудника должно быть оформлено письменно, а неиспользованные дни отпуска работник может перенести на любое удобное время в текущем или следующем году.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для мужчин после родов жены. Она отметила, что сегодня аналогичная мера уже действует в некоторых европейских странах наряду с различными стимулирующими выплатами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как оформить отпуск за свой счет и кому он положен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами