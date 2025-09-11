На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В колонии в Пермском крае выявили пособника террористов

ФСБ обвинила иностранца из колонии в Пермском крае в финансировании террористов
true
true
true

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН задержали в исправительной колонии (ИК) в Пермском крае пособника террористов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

По информации канала, в ИК-1 Соликамска правоохранители выявили иностранного гражданина, который переводил деньги сторонникам международной террористической организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, осужденного этапировали в СИЗО.

В начале сентября 2-й Восточный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строго режима жителя Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он стал призывать заключенных в нацбатальон украинской армии, признанным в России террористической организацией. Вербовщик предлагал денежное вознаграждение.

До этого суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов.

Ранее стало известно, что в Хабаровске задержали иностранцев по подозрению в помощи террористам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами