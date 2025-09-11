На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посетители «Крокуса» рассказали об искрящемся оружии у боевиков во время теракта

ТАСС: во время теракта в «Крокусе» из автоматов боевиков вылетали искры
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали в суде, что во время нападения из автоматов боевиков вылетали искры. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.

«Со слов допрошенных в суде потерпевших следует, что во время теракта у боевиков искрилось оружие, поэтому они предположили, что автоматы у террористов либо не были исправны, либо для стрельбы не подходили боеприпасы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, свидетели заявили, что после окончания стрельбы террористы начали закидывать зал коктейлями Молотова.

3 сентября второй Западный окружной военный суд огласил показания более половины потерпевших в рамках предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокусе». В общей сложности по делу потерпевшими признаны более 1700 человек, а также шесть юридических лиц.

Теракт в торговом центре подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы в Брянской области на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей.

