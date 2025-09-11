В МВД Туниса прокомментировали атаку на главное судно флотилии Греты Тунберг

Министерство внутренних дел Туниса сообщило, что произошедшее в ночь на 10 сентября нападение на одно из судов направляющейся в сектор Газа «Глобальной флотилии Сумуда» (GSF, «Флотилии стойкости») было преднамеренным. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

«Произошедшее вчера нападение на одно из судов, пришвартованных в порту Сиди-Бу-Саида, было спланированным», — говорится в заявлении ведомства.

В МВД добавили, что проводят расследование для раскрытия всех фактов и выявления виновных.

10 сентября сообщалось, что самый крупный корабль «Глобальной флотилии Сумуда» (GSF), которая следует в сектор Газа, подвергся атаке беспилотника в Тунисе.

9 сентября в «Глобальной флотилии Сумуда» заявили, что одно из ее судов было атаковано дроном. Там уточнили, что мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии под названием Family Boat, следовавший в сектор Газа. На борту судна, шедшего под португальским флагом, находились члены руководящего комитета флотилии. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

31 августа «Глобальная флотилия Сумуда» под руководством шведской экоактивистки Греты Тунберг отплыла из Испании к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду. На борту кораблей находятся активисты и гуманитарная помощь.

Ранее в Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.