Гоблин рассказал, как женщины боялись ехать с ним в лифте

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) признался в эфире радио Sputnik, что женщины несколько раз отказывались ехать с ним в лифте. Запись эфира опубликована на Rutube.

«С моей точки зрения, я не выгляжу опасным, агрессивным и всякое такое. Не раз и не два, повторюсь, тетенька мне говорит: «Можно я одна доеду, вы не будете в лифт заходить?» Бога ради», — рассказал Гоблин.

По его словам, он понимает, что эти женщины просто заботятся о своей безопасности, поэтому считает их поведение нормальным.

Пучков добавил, что старается не шутить во время поездок в лифте с кем-либо на тему того, что такие «путешествия» сближают, потому что не все воспримут ситуацию с юмором.

В августе блогер высказывался на тему запрета в России мема с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи. По его словам, герои произведений искусства могут находиться в разных обстоятельствах и говорить разные вещи, поэтому российские суды могут в перспективе запретить не только мемы, но и все фильмы британского режиссера.

Ранее сообщалось, что колледж на Украине отказался выдать аттестат блогеру Артуру Бабичу, который переехал в Россию.