Суд ЕС отказал Абрамовичу в снятии санкций

Европейский суд отклонил иск Абрамовича об отмене санкций ЕС против него
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Европейский суд отказал бизнесмену Роману Абрамовичу в снятии санкций Евросоюза, введенных в отношении него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

«Суд (первая палата) постановил: 1) отклонить апелляцию. 2) Роман Аркадьевич Абрамович несет собственные расходы, а также расходы Совета ЕС. 3) Европейская комиссия несет собственные расходы», — указано в документе.

С 10 марта 2022 года Абрамович находится под санкциями Великобритании, с 15 марта — того же года под санкциями Евросоюза как «российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным». Также против него ввели рестрикции Канада, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и Украина.

В феврале 2025-го Европейский союз изменил формулировку обоснования введенных санкций против Абрамовича.

В прежних санкционных документах утверждалось, что Абрамович извлекал выгоду из связей с «российскими ответственными лицами, причастными к аннексии Крыма или дестабилизации ситуации в Украине», и что он был вовлечен «в экономические секторы, являющиеся важным источником доходов для российской власти». Теперь же первая формулировка была исключена.

Ранее представитель Абрамовича прокомментировал сведения об уголовном деле на острове Джерси.

