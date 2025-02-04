Евросоюз изменил обоснование санкций против Абрамовича

Европейский союз изменил формулировку обоснования введенных санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, чье состояние, по данным Forbes, составляет $9,7 млрд. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В прежних санкционных документах ЕС утверждалось, что Абрамович извлекал выгоду из связей с «российскими ответственными лицами, причастными к аннексии Крыма или дестабилизации ситуации в Украине», и что он был вовлечен «в экономические секторы, являющиеся важным источником доходов для российской власти». Теперь же первая формулировка была исключена.

Абрамович пытался оспорить наложенные на него санкции, но в конце 2023 года суд ЕС вынес решение, не поддержав его требования. Суд сослался на его участие в металлургической компании Evraz, где он является крупнейшим акционером с долей 28,64%, что также отражено в обосновании санкций. Однако не все доводы, представленные ЕС, суд признал достаточными.

Представители Абрамовича впоследствии выразили недовольство решением, но оценили тот факт, что суд не учел ряд аргументов Совета ЕС, которые не стали основанием для продления санкций. В частности, это касалось утверждений о том, что Абрамович получал финансовую или иную выгоду от российского правительства. Команда бизнесмена подчеркивала, что решение о продлении санкций базировалось исключительно на том, что суд определил его как «российского бизнесмена».

В прошлом году одна из крупнейших аудиторских компаний мира EY (Ernst & Young) была оштрафована британским регулятором за нарушение лимитов на комиссионные от российской сталелитейной группы «Евраз», подконтрольной бизнесмену Роману Абрамовичу.

Ранее в Британии раскрыли схему Абрамовича по уходу от налогов на яхты.