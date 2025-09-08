На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Абрамовича прокомментировал сведения об уголовном деле

ТАСС: против Абрамовича не ведется уголовных производств на Джерси
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В отношении миллиардера Романа Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, на острове Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с ним. Об этом ТАСС рассказал представитель бизнесмена.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сказал представитель миллиардера.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии сообщила, что власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении Романа Абрамовича, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. Утверждается, что следователи хотят выяснить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

В марте портал Cq.ru сообщил, что Абрамович станет участником судебного разбирательства с британским правительством. По информации источника, власти Соединенного Королевства хотят разрешить спор по поводу использования денег, полученных российским бизнесменом после продажи контрольного пакета акций клуба «Челси».

Ранее в Германии заподозрили, что Абрамович уклоняется от санкций.

