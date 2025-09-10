В отношении экс-главы Курской области возбудили новое уголовное дело

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки, на него завели новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Мещанского суда Москвы.

«В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

20 августа со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием по делу о хищениях и заключили соответствующую сделку.

Смирнова и Дедова обвиняют в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее сообщалось, что Смиронова взяли под госзащиту по делу о строительстве укреплений.