Аэропорт столицы Непала возобновил работу

Международный аэропорт Катманду возобновил работу
Depositphotos

Международный аэропорт в столице НепалаКатманду возобновил работу. Об этом сообщило посольство России в Telegram-канале.

«Объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15:30 (12:45 мск) 10 сентября», — говорится в публикации.

В посольстве уточнили, что все данные о рейсах нужно узнавать у служб поддержки авиакомпаний.

«Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей Вооруженных сил Непала», - добавили там.

Прозванная СМИ «Революция поколения Z» в Непале началась из-за запрета мессенджеров и соцсетей. 8 сентября, во многих городах страны начались демонстрации против этого решения. В тот же день произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. В Катманду протестующие ворвались на территорию парламента: полицейские применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

На следующий день, 9 сентября, правительство объявило о разблокировке соцсетей в стране, а премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку, но протестующих это не успокоило. Они требуют системных реформ и назначения нынешнего мэра Катманду Балендра Шаха на пост главы правительства. В ходе протестов в стране ранены более 250 человек.

По данным посольства РФ в Непале, среди раненых нет россиян. Всего в российскую дипмиссию обратились около 80 российских граждан. Все они находятся в безопасности.

Ранее в посольстве назвали количество россиян, находящихся в Непале.

«Революция зумеров» в Непале
