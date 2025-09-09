На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве рассказали о ситуации с россиянами в Непале

Посольство: пострадавших в ходе протестов россиян в Непале нет
Niranjan Shrestha/AP

Информации о пострадавших гражданах России, равно как и о любых других иностранцах, в результате антиправительственных протестов в Непале нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Катманду.

Отмечается, что протесты в стране продолжаются, имеются сообщения о столкновениях и пострадавших среди местных жителей. В дипмиссии также рекомендовали россиянам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.

Во время протестов в Непале протестующие жгли шины, перекрывали движение, а также подожгли резиденции президента, премьер-министра и других политиков страны. К недовольству граждан привели ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, протесты не прекратились.

Ранее членов правительства Непала эвакуировали на военных вертолетах.

