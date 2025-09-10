Движение Generation Z в Непале начало онлайн-совещание лидеров

Молодежное движение Generation Z, ставшее инициатором протестов в Непале, проводит онлайн-совещание лидеров для обсуждения дальнейших действий. Об этом сообщает новостной портал Khabarhub.

Участник движения Анил Бания рассказал журналистам о проведении виртуальной встречи, на которой обсуждается повестка дня Generation Z. По его словам, к онлайн-совещанию подключились порядка 300–400 человек.

Бания отметил, что цель встречи заключается в окончательном утверждении повестки и выработке единого плана действий.

По информации издания, в последние дни движение занималось как организацией протестов, так и обсуждением развития ситуации, а текущая виртуальная встреча, предположительно, посвящена координации дальнейших шагов.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты.

Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

Ранее армия Непала пригрозила ввести войска из-за беспорядков.