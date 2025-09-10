На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число украинских беженцев в ЕС превысило 4 млн

Евростат: число украинских беженцев в ЕС достигло 4,34 млн
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

По состоянию на 1 августа число украинских беженцев в странах Евросоюза достигло 4,34 млн. Данные статистического агентства Еврокомиссии — Евростата приводит ТАСС.

В июле количество беженцев с Украины в государствах сообщества выросло на 28,7 тыс. или на 0,7%, большинство беженцев находится в Германии — 1,2 млн, в Польше — 993 тысяч и в Чехии — 380 тысяч.

Накануне заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в стране.

В конце августа сообщалось, что в Польше хотят отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

В июне сообщалось, что власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий.

Ранее сообщалось, что чешское движение SPD захотело выслать из страны нелегалов «от Украины до Африки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами