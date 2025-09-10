Число украинских беженцев в ЕС превысило 4 млн

По состоянию на 1 августа число украинских беженцев в странах Евросоюза достигло 4,34 млн. Данные статистического агентства Еврокомиссии — Евростата приводит ТАСС.

В июле количество беженцев с Украины в государствах сообщества выросло на 28,7 тыс. или на 0,7%, большинство беженцев находится в Германии — 1,2 млн, в Польше — 993 тысяч и в Чехии — 380 тысяч.

Накануне заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в стране.

В конце августа сообщалось, что в Польше хотят отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

В июне сообщалось, что власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий.

Ранее сообщалось, что чешское движение SPD захотело выслать из страны нелегалов «от Украины до Африки».