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Великобритания стала отказывать украинцам в предоставлении убежища

The Guardian: Британия начала отказывать украинцам в предоставлении убежища
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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий. Об этом пишет The Guardian.

«Министерство внутренних дел Великобритании отказывает в предоставлении убежища украинцам, бежавшим в Великобританию <…>, на том основании, что им безопасно вернуться на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на этом фоне семьи пытаются «найти путь к урегулированию», который позволил бы им «построить жизнь в Великобритании», а также дать детям британское образование. Некоторые считают, что им некуда возвращаться, пишет газета.

Хотя граждане Украины и могут оставаться в Британии в течение 18 месяцев по программе временной визы, «неопределенность относительно их жилищных условий усугубляет беспокойство и стресс», отмечает The Guardian.

Власти Швейцарии также намерены ограничить предоставление статуса беженца гражданам Украины.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.

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