Чешское движение SPD захотело выслать из страны нелегалов «от Украины до Африки»

Idnes: движение SPD хочет выслать из Чехии нелегалов «от Украины до Африки»
close
Depositphotos

Лидеры движения SPD («Свобода и прямая демократия») представили в понедельник на пресс-конференции свою предвыборную программу, в которой идет речь о ревизии разрешений на проживание в стране иностранцев с высылкой на родину всех нелегалов, «от Украины до Африки». Об этом сообщает Idnes.

По словам председателя SPD Томио Окамуры, его движение в случае успешного выступления на парламентских выборах в октябре и участия в новом составе правительства хотело бы получить посты руководителей МВД, министерства обороны, образования, промышленности или МИДа.

Также Окамура пообещал избирателям в случае вхождения движения в состав кабмина сделать доступным жилье, снизить цены на энергоносители, обеспечить производство в стране достаточного количества необходимых лекарств. Также SPD планирует ввести в Чехии институт референдума.

В июне сообщалось, что власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий.

Ранее в Швейцарии планируют ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

