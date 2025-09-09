На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Часть украинских беженцев может остаться без пособий в Польше

МВД Польши: около 10% украинцев рискуют остаться без соцпособий
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в Польше. Об этом в эфире Польского телевидения заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык, сообщает РИА Новости.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше хотят отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, по которому неработающие граждане Украины могли получать социальные выплаты и медицинское обеспечение. Глава государства отметил, что с февраля 2022 года на территорию Польше приехали несколько миллионов беженцев с Украины. На тот момент парламент страны предоставил всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами