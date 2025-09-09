Часть украинских беженцев может остаться без пособий в Польше

Примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в Польше. Об этом в эфире Польского телевидения заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык, сообщает РИА Новости.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше хотят отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, по которому неработающие граждане Украины могли получать социальные выплаты и медицинское обеспечение. Глава государства отметил, что с февраля 2022 года на территорию Польше приехали несколько миллионов беженцев с Украины. На тот момент парламент страны предоставил всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Ранее стали известны выплаты украинским беженцам в Европе.