РСТ ответил на сообщения о массовом отказе россиян от поездок в Непал

РСТ: российские туристы не отказываются от поездок в Непал из-за беспорядков
true
true
true
close
Adnan Abidi/Reuters

Беспорядки в Катманду не вынудили россиян начать массово отказываться от поездок в Непал, заверила пресс-служба РСТ. Небольшое число туристов связано с тем, что сентябрь – это традиционно время падения спроса на это направление, заверили 360.ru в пресс-службе РСТ.

Специалисты подчеркнули, что среди россиян в Непал преимущественно стремятся альпинисты и самостоятельные путешественники, которые планируют совершить трекинги к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и другим вершинам. Обычно сезон набирает обороты не раньше конца октября – начала ноября. По данным РСТ, на этот период в данный момент рост числа отказов не отмечается.

В целом в пиковый сезон с ноября по май из России в Непал едут обычно около 2 тыс. путешественников. Руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин подчеркнул, что, по данным партнеров, россияне находятся в безопасных условиях, на днях завершили маршрут. Остальным туристам пока советуют оставаться дома до получения объективной информации. К началу сезона ситуация, скорее всего, восстановится, заключил эксперт.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщил, что россияне массово отменяют путевки в Непал из-за «революции зумеров». Они сдают билеты, при этом они теряют около 10 000 рублей. Помимо этого, россияне жалуются на то, что у них аннулируются уже забронированные туры, за которые они заплатили порядка 200 тыс. рублей, пишет канал.

Напомним, прозванная СМИ «Революция поколения Z» в Непале началась из-за запрета мессенджеров и соцсетей. 8 сентября, во многих городах страны начались демонстрации против этого решения. В тот же день произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли и глава МВД Непала Рамеш Лекхак. Однако это не привело к нормализации ситуации. Демонстранты жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале и районе парламента.

Ранее в посольстве назвали количество россиян, находящихся в Непале.

