Психолог: есть два вида тревожности с разными подходами к лечению

Depositphotos

Чтобы справиться с тревожностью, важно в первую очередь определить ее вид, так как это чувство может проявляться в двух основных формах. Первая – это ситуативная реакция организма на острое эмоциональное проживание какой-то ситуации, а вторая – это устойчивая модель поведения. В зависимости от вида тревога убирается с помощью различных инструментов, рассказал 360.ru бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

Если речь идет о тревоге как переживании какого-то события, то обычно она представляет собой настоящий коктейль из чувств и мыслей, считает специалист. Причем мысли усиливают симптомы тела, на фоне чего человек может начать катастрофизировать ситуацию.

«Это чувство выступает важнейшей сигнальной системой, первоначальной информацией о столкновении с новым опытом, — пояснил психолог. — Правильная работа с сигналом может трансформировать его из разрушающего фактора в источник силы для дальнейших действий и адаптации».

Второй вид тревоги – модель поведения или привычка. В этом случае мимолетное чувство перетекает в устойчивый шаблон. У человека при этом появляются свои навязчивые ритуалы – например, он начинает по много раз проверять, выключил ли утюг, закрыл ли дверь и так далее. Такое поведение, по словам Бережного, направлено на закрытие внутренней потребности быть в безопасности и взять все под контроль.

Работа во втором варианте должна вестись с поиском и проработкой глубинных причин переживания. Важно, чтобы человек, привыкший к такой модели поведения, начал формировать новые привычки в соответствии со своими ценностями.

Психолог посоветовал начать работу с осознания состояния, признав, что сейчас человек чувствует тревожность, а затем назвав вслух причину, например – «я сейчас тревожусь из-за выступления» и так далее. После этого нужно задать себе вопрос, как тревога помогает в данном случае. Например, она может стать мотиватором для движения вперед, для лучшей подготовки – в этом случае это состояние превратится из врага в механизм личного развития, заключил Бережной.

До этого ВОЗ сообщила, что самыми распространенными психическими расстройствами остаются тревожные и депрессивные. Только из-за них ежегодно теряется до 12 млрд рабочих дней, что в сумме обходится мировой экономике в $1 трлн, не считая затрат на лечение.

Ранее был назван простой способ улучшить ментальное здоровье пожилых.

